السيد عمار الحكيم للسفير الامريكي: العراق مؤهل للعب دور في تهدئة المنطقة وتقريب المتخاصمين

2020/09/08 | 15:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثنا خلال استقبالنا سفير الولايات المتحدة في العراق ماثيو تولير العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين.اكدنا ان العراق يسعى لادامة علاقات متوازنة بين محيطه الاقليمي ودول العالم منطلقا من المصلحة الوطنية وحفظ السيادة العراقية .دعونا الى علاقات اقتصادية بين بغداد وواشنطن واستثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في هذا المجال كما اكدنا اهمية التعاون العلمي وتبادل الخبرات في مجالات البعثات والجامعات.اكدنا اهمية ودور العراق في المنظومة الاقليمية وبينا ان العراق بحكم الموقع والتنوع والعمق التاريخي مؤهل للعب ادوار التهدئة في المنطقة وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين .

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