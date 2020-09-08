2020/09/08 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

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سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء على 6 ستة أرقام تاريخية شاغرة في قمصان برشلونة، قبل أيام من بداية الموسم المقبل.

وترك رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، القميص رقم 4 شاغرا، وهو الذي سبق أن ارتداه بيب جوارديولا.

ورحل النجم البرازيلي أرتور عن برشلونة باتجاه يوفنتوس، ليترك القميص "8" الخاص بالأيقونة أندريس إنيستا شاغرا أيضا.

ويقترب النجم الأوروجوياني لويس سواريز من الرحيل إلى يوفنتوس في الساعات المقبلة، ليترك القميص رقم 9، ومن الممكن أن يرتديه الوافد المتوقع من ليون، ممفيس ديباي.

ولا يرتدي أي لاعب قميص 14 الخاص بالطائر يوهان كرويف، منذ رحيل البرازيلي مالكوم إلى زينيت سان بطرسبورج الروسي.

وأصبح من حكم المؤكد أن يحصل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان على القميص 7، بعدما ارتدى الرقم 17 في أول موسم مع الفريق الكتالوني، حيث كان آخر من ارتداه البرازيلي كوتينيو قبل الرحيل إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة.

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