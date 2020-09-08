/ نينا / تنشر مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٢١٨

2020/09/08 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/، نص مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٠٢ ، والمتعلق باحتساب مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، حيث انهى مجلس النواب قراءته الاولى في جلسة اليوم ./انتهى5

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