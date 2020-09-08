لجنة الاعلام والاتصالات النيابية: خدمة الإنترنت ستشهد تحسناً خلال الأشهر المقبلة

2020/09/08 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، اليوم الثلاثاء، أن خدمة الإنترنت ستشهد تحسناً خلال الأشهر المقبلة بعد القضاء على عمليات التهريب. وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" أن لجنة الاتصالات والإعلام النيابية برئاسة النائب نعيم العبودي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، استضافت وزير الاتصالات أركان شهاب".وأضافت:" أن الاستضافة التي حضرها مدير عام شركة السلام العامة، ومعاون مدير عام الشركة العامة للاتصالات، ومعاون مدير عام التراسل، ناقشت خطة الوزارة والإجراءات المتخذة لتحسين خدمة الانترنت والتي ستشهد تحسناً خلال الأشهر المقبلة بعد القضاء على عمليات التهريب، بالإضافة إلى عزم الوزارة لإلغاء الاشتراكات الأضعف لمشتركي خدمة الإنترنت ووضع تسعيرة جديدة لها دون تحميل المواطن مبالغ إضافية".وأشارت اللجنة ممثلة برئيسها وأعضائها الى "التواصل ودراسة جميع الملفات المقدمة من قبل وزير الاتصالات بشأن سير عمل الوزارة والإصلاحات المؤملة خلال الفترة المقبلة في جانب الاتصالات، للارتقاء بمستوى هذا القطاع خدمة للمواطن والصالح العام"./انتهى7

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