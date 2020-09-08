لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تدعو النواب الى اكمال تشريع قانون التعداد السكاني

2020/09/08 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي ، اعضاء مجلس النواب الى العمل بشكل متواصل لغرض اكمال تشريع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٨ .وعدت اللجنة ، في بيان صحفي ان" القانون يمثل مقدمة اساسية ورئيسة في إي خطة استراتيجية"، مشيرة الى ان المنهاج الوزاري قد تضمن عدة أمور ترتكز في مجملها على التعداد العام للسكان .وانهـى مجلس النواب ، في جلسته التي عقدها اليوم ، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٨./انتهى5

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