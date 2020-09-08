2020/09/08 | 15:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مسؤول تنظيم داعش للعبوات الناسفة فيما يسمى بـ"ولاية دجلة" في...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلقاء القبض على مسؤول العبوات الناسفة فيما يسمى بـ"ولاية دجلة") نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلقاء القبض على مسؤول العبوات الناسفة فيما يسمى بـ"ولاية دجلة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).