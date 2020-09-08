2020/09/08 | 15:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي العراقي طالب الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن العمليات الأمنية التي انطلقت صباح اليوم ستستمر لحين تطهير مناطق ديالى من ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: العمليات ستستمر لحين تطهير مناطق ديالى من الدواعش) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: العمليات ستستمر لحين تطهير مناطق ديالى من الدواعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).