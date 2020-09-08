2020/09/08 | 15:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قدم نواب من كتلة تحالف سائرون النيابية اليوم الثلاثاء ، طلباً الى هيأة رئاسة مجلس النواب لإستضافة 3 وزراء داخل قبة البرلمان ، لإستيضاح بعض الامور المتعلقة بعمل وزاراتهم، من دون ان يكشف عن اسماء الوزراء المراد استدعائههم.

وقال النائب عن الكتلة بدر الزيادي ، في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان ” كتلة سائرون بإنتظار جواب الطلب الذي قدم للرئاسة ليتم بعد ذلك الكشف عن اسماء الوزراء بصورة رسمية، مشيرا الى ان ” طلب الاستدعاء جاء بعد جمع معلومات عن الوزراء من خلال اللجان البرلمانية التي يعمل ضمنها نواب كتلة تحالف سائرون ” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون تقدم طلبا لرئاسة مجلس النواب لاستضافة 3 وزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون تقدم طلبا لرئاسة مجلس النواب لاستضافة 3 وزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).