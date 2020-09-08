الكاظمي ⁦‪‬⁩يوجه بعقد جلسة خاصة لاقرار الموازنة بداية الأسبوع المقبل

2020/09/08 | 15:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء ⁦‪‬⁩مصطفى الكاظمي، بعقد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة الإتحادية ٢٠٢٠ ، بداية الأسبوع المقبل.

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