2020/09/08 | 15:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتماع لجنة الاتصالات

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

193 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، الثلاثاء، أن خدمة الإنترنت ستشهد تحسنا خلال الأشهر المقبلة بعد القضاء على عمليات التهريب.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان اليوم، 8 أيلول 2020، أن "لجنة الاتصالات والإعلام النيابية برئاسة النائب نعيم العبودي، استضافت وزير الاتصالات أركان شهاب، بحضور مدير عام شركة السلام العامة، ومعاون مدير عام الشركة العامة للاتصالات، ومعاون مدير عام التراسل".

واضاف البيان انه "جرى مناقشة خطة الوزارة والإجراءات المتخذة لتحسين خدمة الانترنت والتي ستشهد تحسنا خلال الأشهر المقبلة بعد القضاء على عمليات التهريب".

وأشار إلى ان "وزارة الاتصالات تعتزم إلغاء الاشتراكات الأضعف لمشتركي خدمة الإنترنت ووضع تسعيرة جديدة لها دون تحميل المواطن مبالغ إضافية".

وشددت لجنة الاتصالات النيابية ممثلة برئيسها وأعضائها على أهمية التواصل ودراسة جميع الملفات المقدمة من قبل وزير الاتصالات بشأن سير عمل الوزارة والإصلاحات المؤملة خلال الفترة المقبلة في جانب الاتصالات، للارتقاء بمستوى هذا القطاع خدمة للمواطن والصالح العام.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات: خدمة الإنترنت ستشهد تحسنا خلال الأشهر المقبلة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات: خدمة الإنترنت ستشهد تحسنا خلال الأشهر المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).