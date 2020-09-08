2020/09/08 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر وكالة السومرية نيوز، نص قانون احتساب مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد الذي أكمل البرلمان العراقي قراءته الأولى اليوم.

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