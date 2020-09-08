2020/09/08 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نص قانون احتساب مدة الخدمة العسكرية الإلزامية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تنشر وكالة السومرية نيوز، نص قانون احتساب مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد الذي أكمل البرلمان العراقي قراءته الأولى اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نص قانون احتساب مدة الخدمة العسكرية الإلزامية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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