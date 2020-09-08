2020/09/08 | 15:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت السلطات القضائية في طهران، نازانين زاغاري راتكليف، الإيرانية البريطانية المسجونة منذ عام 2016، بلائحة اتهام جديدة، الثلاثاء، وفقا لموقع التلفزيون الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لائحة اتهام جديدة بحق إيرانية بريطانية معتقلة في إيران ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لائحة اتهام جديدة بحق إيرانية بريطانية معتقلة في إيران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).