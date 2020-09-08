بالوثيقة ..(واخ) تنشر ‏قانون احتساب مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد

2020/09/08 | 15:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حصلت وكالة “خبر برس” على نسخة من ‏قانون احتساب مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد الذي أكمل البرلمان العراقي قراءته الأولى اليوم الثلاثاء “.

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