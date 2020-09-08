2020/09/08 | 15:53 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 | 03:52 مساءً | عدد القراءات : 2

لجنة نيابية تدعو البرلمان لاكمال تشريع قانون التعداد العام للسكان والمساكن

أصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي بياناً بشأن تشريع قانون التعداد السكاني.

وقالت اللجنة في بيان إنه "في أول إنطلاقة لعمل اللجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي بعد انتخاب رئاستها ، ندعو اعضاء مجلس النواب الموقر العمل بشكل متواصل لغرض اكمال تشريع مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٨ ، كونه يمثل مقدمة اساسية ورئيسية في إي خطة استراتيجية لا سيما ان المنهاج الوزاري قد تضمن عدة أمور ترتكز في مجملها على التعداد العام للسكان" .

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