كم نحن بحاجة الى ساسه يتعاملون بعقلانية وحكمه .!

2020/09/08 | 15:53 - المصدر: سكاي برس

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طه حسن / باحث في الشأن العراقي

أهم ما يميز العقلانية في العمل السياسي ، هي أمتلاك ممارسيها الى القابلية الفنية على تشخيص الأخطاء والأعتراف بها ، وعدم تكرارها بل وإيجاد الحلول الناجحه لهذه الأخطاء ، وهذه العقلانية تُمكن أي مشروع سياسي من المضي قُدماً في صيرورة مستمرة تحُلحل المشاكل والمع...

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