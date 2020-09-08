قضية ” غسيل الأموال” تنهى خلاف حليمة بولند ونهى نبيل بعد 3 سنوات

2020/09/08 | 16:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ بعد خلاف استمر نحو 3 سنوات بين الإعلامية الكويتية حليمة بولند ، و الفاشينيستا نهى نبيل ، تم الصلح بينهما ، والفضل يعود إلى قضية غسيل الأموال الشهيرة ، المتهم بها عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بدولة الكويت.ويعود الخلاف بين بولند ونبيل ، بسبب تصريح الأخيرة خلال أحد البرامج التلفزيونية، […]

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