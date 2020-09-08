وزارة الاتصالات: خدمة الإنترنت ستشهد تحسناً خلال الأشهر  المقبلة

2020/09/08 | 16:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد وزارة الاتصالات: تعتزم إلغاء الاشتراكات الأضعف لمشتركي خدمة الإنترنت ووضع تسعيرة جديدة لها دون تحميل المواطن مبالغ إضافية

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