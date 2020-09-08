الدفاع تدعو المفصولين السياسيين الذين لم يكملوا معاملاتهم للمراجعة

2020/09/08 | 16:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت وزارة الدفاع، المفصولين السياسيين الذين لم يكملوا معاملاتهم للمراجعة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنها تدعو "كافة المفصولين السياسيين الذين قدموا معاملات فصل سياسي خلال مدة اقصاها (٦٠) يوماً بناءً على التعليمات الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي وافقت على اعطاء مهلة الى اللجان المركزية اعتباراً من ١ ايلول ٢٠٢٠ ولغاية ١ تشرين الثاني ٢٠٢٠ لإكمال كافة الاضابير".واضافت: "نرجو من المدعين بالفصل السياسي إكمال النواقص التي طلبت منهم من قبل اللجنة المركزية لإعادة المفصولين السياسيين في وزارة الدفاع وخلال فترة (٣٠) يوماً وخلاف ذلك يعتبر غير مشمول بإحكام قانون (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ علماً ان المراجعة تكون في المديرية العامة لشؤون المحاربين ليومي الاربعاء والخميس من كل اسبوع".محمد

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