بالصور.. كشف تفاصيل حريق الكرادة وإنتشال جثة وضحايا

2020/09/08 | 16:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مديرية الدفاع المدني، تفاصيل حوادث الحرائق التي نشبت في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقت وكالة ظرالفرات نيوز} تمكنت فرق الدفاع المدني بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان من التدخل والسيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الكرادة شارع ابو نؤاس".وبين ان "الحريق نشب داخل مولدة كهربائية في سرداب البناية مما اشعل الحريق الذي امتدت السنة النيران الى الطوابق السكنية العليا فحاصرت العوائل داخل شققهم الذين لم يتمكنوا من الخروج وخنقتهم بادخنتها الكثيفة المنبعثة".ولفت البيان الى انه "وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني الى موقع الحريق وباشرت بعمليات مكافحة النيران واخراج العوائل وبدأت بالاطفال والنساء ثم الرجال باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة وتمكنت من اخراج جميع العوائل بسلام والسيطرة على النيران بوقت قياسي مع تحجيم الخسائر المادية".وأشار الى "عثور فرق الدفاع المدني على جثة صاحب المولدة الذي فارق الحياة بسبب الحريق وقد باشرت فرق الدفاع المدني بانتشال الجثة وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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