نائبة بدولة القانون تتحدث عن توجه جديد للقوى السياسية بعد حسم قانون الانتخابات

2020/09/08 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، انتصار الغريباوي، اليوم الثلاثاء، إنه بعد حسم قانون الانتخابات وقرب موعد الانتخابات ستكون هناك تحالفات سياسية جديدة وفق طبيعة المرحلة، مبينة كذلك أن تأثير زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لا ينحصر فقط في داخل ائتلافه بحسبها

وذكرت الغريباوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "من المبكر بيان مشهد التحالفات السياسية بين القوى قبل حسم قانون الانتخابات في مجلس النواب، لكن بالمحصلة النهائية ستكون هناك تحالفات سياسية بالتأكيد وفق طبيعة المرحلة التي ستتشكل مع قرب الانتخابات المبكرة".

وأضافت، أن "زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لا ينحصر تأثيره فقط في داخل ائتلافه الذي يضم 25 مقعدا، بل يتجاوزه إلى أبعد من ذلك".

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، في (21 تموز 2020)، إن بعض القوى السياسية المهيمنة على البرلمان لا تريد إجراء انتخابات مبكرة وربما يمتد الأمر ليشمل حتى انتخابات 2022.

وذكر المطلبي في حديث لـ (بغداد اليوم): "لا توجد انتخابات مبكرة في العراق، بسبب تعاون الكتل السياسية المهيمنة على مجلس النواب العراقي، لعدم تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية، والهدف من هذا هو الانتخابات المبكرة"، مبينا أنه "لا يمكن إجراء أي انتخابات مبكرة أو حتى غيرها دون التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، لأن هذه المحكمة هي من تصادق على نتائج الانتخابات".

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