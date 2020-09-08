اكثر من 9 الاف بنغلاديشي يغادرون العراق… والسبب!

2020/09/08 | 16:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ذكرت صحيفة الديلي ستار البنغلاديشية، الثلاثاء، عن قيام السلطات البنغلاديشية باعادة مواطنيها العاملين في العراق بسبب تفشي فيروس كورونا والاقتصاد العراقي.وقالت الصحيفة في تقرير لها، ان”عدد العمال الباقين في العراق والبالغ عددهم 4100 بنغلاديشي سيعودون الى البلاد في الاشهر القليلة المقبلة بحسب تصريح السفارة البنغلاديشية في بغداد “.واضافت أن ” الاقتصاد العراقي كان يعاني بالفعل من ازمة قبل الوباء وتفاقمت الأزمة بسبب الوباء ، حيث أغلقت العديد من الشركات عملياتها وبدأت في تسريح العمال ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام”.واشارت أنه ” وطبقا للسفارة كان هناك مشروعان حكوميان عراقيان كبيران هما مصفاة وأخرى للبناء يعمل فيهما حوالي 15000 عامل بنغلاديشي قبل الوباء، وقد أعاد مشروع البناء حوالي 3800 عامل بنغلاديشي حتى الآن ، وسيعيد 1700 عامل آخر بحلول هذا الشهر، ومع ذلك ، وافقت سلطات المشروع على إعادة توظيف 80 بالمائة من العمال ، الذين لا يزالون يحملون تصاريح عملهم ، في كانون الثاني من العام المقبل، فيما أعاد مشروع المصفاة نحو 1600 عامل حتى الان”.

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