إصابة 120 شخصا في إيران بالتسمم نتيجة تلوث مياه الشرب

2020/09/08 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى تلوث مياه الشرب في احدى قرى محافظة كرمنشاه الإيرانية، الى إصابة العشرات من مواطنيها بالتسمم.

وأشارت مصادر محلية في المحافظة ذات الأغلبية الكردية، الى تعرض مئة وعشرين شخصا من أهالي القرية المؤلفة من نحو خمسمئة منزل للتسمم، تم على اثره نقل بعض المصابين الى احدى المستشفيات القريبة، وآخرون الى مستشفى كرمنشاه، من بينهم أربعة وعشرون طفلا، فيما بررت السلطات المحلية تلوث المياه وحدوث حالات التسمم بانخفاض مستوى مصدر مياه الشرب بالقرية واختلاطها بمياه شبكة المجاري.

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