إطلاق اسم قاسم سليماني على شارع بالعاصمة اللبنانية يثير موجة من ردود الفعل المتباينة

2020/09/08 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اثار اطلاق اسم القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على شارع بالعاصمة اللبنانية بيروت، ردود فعل متباينة كانت غالبيتها مستنكرة.

وتفاجأ سكان منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، بوجود لوحة تعريفية تحمل اسم سليماني على شارع الفانتزي وولرد الذي يعتبر من الاحياء الراقية، في اجراء لم يتم الكشف لغاية الان عن الجهة المسؤولة عن اتخاذه، ليكون الشارع هو الخامس من بين شوارع محيط بيروت التي تحمل أسماء قياديين في حزب الله او ايران، وهي شوارع الخميني، وهادي نصر الله، وعماد مغنية ومصطفى بد الدين،فيما ذكر النائب اللبناني مروان حمادة متهكما، ان من غير المستغرب ان تقوم بلدية الغبيري بإطلاق تسميات من هذا النوع على شوارع المدينة.

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