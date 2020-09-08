البرلمان يستضيف وزيري المالية والتخطيط

2020/09/08 | 16:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استضاف مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، وزيري المالية والتخطيط للإجابة على السؤال الشفهي الموجه من قبل عضو اللجنة المالية النائب محمد صاحب الدراجي حول الاقتراض الداخلي والخارجي وورقة الإصلاح الحكومي.

ورحب نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، بحضور الوزيرين لجلسة اليوم للإجابة على أسئلة النواب واستفساراتهم.

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