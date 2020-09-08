طريق الرئيس إلى البيت الأبيض

2020/09/08 | 16:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 خطوات لتصبح رئيسا إلى البيت الأبيض..شروط عدة ومسار محدد يجب أن يتبعه الراغب في الوصول إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.

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