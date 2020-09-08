كورونا يحدث “انفجاراً بإلاصابات” في كردستان… واعلى حصيلة وفيات منذ فترة !

2020/09/08 | 16:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 15 حالة وفاة و687 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

وذكرت الوزارة في بيان انها”اجرت 6012 فحصا جديدا اظهر تسجيل 687 اصابة جديدة موزعة على النحو الاتي: 199 اربيل ، 78 السليمانية، 24 كرميان، 72 رابرين، 271 دهوك، 43 حلبجة”.

واضافت، انه”تم تسجيل وفاة 15 مصابا وكما يأتي: 7 اربيل ، 5 السليمانية، وحالة واحدة في رابرين، وحالتا وفاة في دهوك، فيما سجلت شفاء 321 حالة اصابة وكالاتي: 213 اربيل ، 32 كريمان، 49 رابرين، 27 حلبجة”.

واشارت الى، ان” مجموع الكلي للاصابات منذ تفشي ظهور فيروس في اقليم كردستان بلغ 33685 مصابا تعافى منهم 21244، فيما لا يزال 11195 قيد العلاج وتوفي 1246 مصابا”.

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