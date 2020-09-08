“سامسونغ” تكشف عن هاتفها الخارق.. يدوم شحنه 3 أيام

2020/09/08 | 16:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت شركة “سامسونغ” النقاب عن هاتفها الذكي الجديد ببطارية هائلة تصل سعتها إلى 7 آلاف مللي أمبير في الساعة.

وحصل الهاتف الذكي على شاشة بحجم 6.7 بوصة وبدقة ” FullHD+”، بينما حصل على معالج “سناب دراغون 730″، كما تصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 6 جيغابايت والذاكرة الدائمة إلى 128 غيغابايت، كما يمكن توسيعها بإضافة كرت ذاكرة.

وحصل الهاتف الذكي الجديدي على اسم ” Galaxy M51″، ويمتلك 4 كاميرات بدقة 64 و12 و5 و5 ميغابكسل.



كما يدعم خاصية الدفع اللاسلكي “NFC”.

أما الميزة الرئيسية للهاتف هي البطارية الهائلة التي تصل سعتها إلى 7 آلاف مللي أمبير، والتي لا يملكها أي هاتف آخر، حيث يمكن أن يعمل الهاتف لمدة تصل إلى 3 أيام دون أن تفرغ بطاريته.



بالإضافة إلى دعم الهاتف الشحن السريع بقوة تصل إلى 25 واط.

ويبدأ سعر الهاتف، حسب البلد، من 400 دولار، حيث بدأت الشركة ببيعه في روسيا.



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