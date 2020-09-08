عمليات البصرة تعلن اعتقال 52 مطلوباً للقضاء

2020/09/08 | 16:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، اعتقال 52 متهماً مطلوب للقضاء، ضمن الحملة الأمنية الأخيرة. وقال قائد عمليات البصرة اللواء أكرم صدام في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 ايلول 2020)، إن "عمليات اليوم موفقة والنتائج إيجابية، حيث ألقي القبض على ٥٢ مطلوباً وفق مواد جنائية مختلفة".

وأضاف أن "توقف العمليات واستمرارها يعتمد على تقدير الموقف العام"، موضحاً أن "من واجب القوات الأمنية حصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية وايجاد البيئة الآمنة للمواطنيين".

وأشار إلى أن "المعلومة الاستخبارية هي ألتي أدت الى نجاح عملية اليوم"، لافتاً إلى أن "قواتنا الأمنية كانت على مستوى جيد من المهنية في تأدية واجباتها الأمنية والتعامل الإنساني مع المواطنيين".

وتابع أن "قواتنا الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع خلال لعمليات".

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