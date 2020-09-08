أسعار الذهب تتراجع بفعل انتعاش الدولار

2020/09/08 | 16:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بفعل صعود الدولار، لكن الشكوك حيال التعافي الاقتصادي حدت من انخفاض أسعار هذا المعدن الأصفر النفيس.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1925.38 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينيتش.

في حين هبط الذهب في التعاملات الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1931.70 دولار للأونصة.

وزاد الدولار أمام منافسيه، ويؤدي ذلك لرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وحدّت من الخسائر بيانات أظهرت انكماش اقتصاد اليابان بأكثر من التقديرات الأولية في الربع الثاني من 2020 ، في حين تضرر الإنفاق الرأسمالي من الجائحة.



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