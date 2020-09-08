القبض على 52 مطلوباً ومصادرة أسلحة متوسطة وخفيفة اليوم في البصرة

2020/09/08 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، اليوم الثلاثاء، عن مصادرة أسلحة متوسطة وخفيفة والقبض على 52 مطلوباً خلال اليوم.

وقال نزال في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “عمليات اليوم موفقة والنتائج إيجابية، وتم القاء القبض على ٥٢ مطلوب وفق مواد جنائية مختلفة”، مبيناً ان “توقف العمليات واستمرارها يعتمد على تقدير الموقف العام”.

وأضاف نزال، أنه “من واجب القوات الأمنية حصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية وايجاد البيئة الآمنة للمواطنيين”، مؤكداً أن “المعلومة الاستخبارية هي ألتي أدت الى نجاح عملية اليوم”.

واكد، أن “قواتنا الأمنية كانت على مستوى جيد من المهنية في تأدية واجباتها الأمنية والتعامل الإنساني مع المواطنيين، وتمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع خلال لعمليات”.

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