تعرف على مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لليوم الثلاثاء

2020/09/08 | 16:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لليوم الثلاثاء.واغلق مؤشر الاسعار ISX 60 في جلسة اليوم على (467.68) نقطة منخفضا بنسبة (0.33%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (469.22) نقطة.وبلغ عدد الشركات المدرجة : 105، أما الشركات المتداولة :29.فيما بلغ عدد الاسهم المتداولة (1,219,734,710) سهم، أما قيمة الاسهم فقد بلغت (896,466,805) دينار .وتداول اسهم (29) شركة من اصل (105) شركة مدرجة في السوق .وبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (23) شركة.أما عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي فقد بلغ (176) مليون سهم بقيمة بلغت (102) مليون دينار من خلال تنفيذ (25) صفقة على أسهم (4) شركات .وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (640) مليون سهم بقيمة بلغت (271) مليون دينار من خلال تنفيذ (52) صفقة على أسهم شركتين.

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