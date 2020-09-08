في عيده العالمي.. حقوق اللانسان تدعو لإعتماد برامج مطورة لتقليل معدلات الأمية بالعراق

2020/09/08 | 16:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية المصادف 8 أيلول، وزارتي التربية والتعليم العالي لإعتماد البرامج المطورة لتقليل معدلات الأمية في العراق.





وذكرت المفوضية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن" الأحتفاء بذكرى اليوم العالمي لمحو الأمّية يعد فرصة لتذكير الحكومة ومؤسساتها التربوية والتعليمية بأهميّة محو الأمّية على مستوى الأفراد والمجتمعات لما له من أهمية في تعزيز إمكانيات وقدرات المجتمع وتحصينه بالمعرفة المستدامة كضمانة لحق التعليم بشكل خاص واعترافا به حقاً أساسيا من حقوق الإنسان وصون كرامته".

وشددت على أن" التعليم والتعلّم خيار الدول الحديثة والمجتمعات المتحضرة ، وهو ما يوجب على الحكومات والمجتمع المدنيّ والمؤسسات المختصّة بمحو الأمّية التعامل معه بمسؤولية وتهيئة البيئة المناسبة له ليحقق أهدافه ، بأعتماد طرق وأساليب ووسائل التربية الحديثة الجاذبة للطلاب في عصر التعليم الرقمي والاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا".

كما طالبت المفوضية بـ"الإستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة في تطوير برامج محو الأمية للشباب والبالغين من الرجال والنساء والفتيات المحرومات والذين لم يستفيدوا من الحد الأدنى الأساسي من التعليم الابتدائي"،، منبهة على" ضرورة تغيير السياسات الوطنية التعليمية وبما يتلائم مع أهداف التنمية الأممية المستدامة لعام ٢٠٣٠ ، ولضمان تعزيز حقوق المشاركة الفاعلة والمنتجة في الجوانب السياسية والإجتماعية والإقتصادية للمجتمع العراقي".

وفاء الفتلاوي

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