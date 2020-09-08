ائتلاف المالكي يعتبر اعتماد هوية “غير بايومترية” مقدمة مبيتة لتزوير الانتخابات

2020/09/08 | 16:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

عبر ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن موقفه بشأن اعتماد التصويت البايومتري في الانتخابات المقبلة .

وقالت الائتلاف، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “من المقدمات الخطيرة المبيّتة للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتزوير نتائجها ، هو اعتماد هوية الناخب الالكترونية غير البايومترية بهدف حصد الاصوات تزويرا ومخالفة للقانون “.

وأَضاف، أنه “لتلافي ما حصل في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٨ نؤكد رفضنا المطلق لاستخدام اي هوية للناخبين غير الهوية الصادرة عبر النظام البايومتري”.

ودعا الكتل السياسية والمفوضية الى “الالتزام بممارسة المنافسة القانونية الشريفة عبر اعتماد هويات لا يمكن التلاعب بها ، لتكون الانتخابات نزيهة ومعبرةً عن اراء الناخبين ” .



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