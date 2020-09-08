بعد انتخاب رئيسها.. لجنة برلمانية تحث النواب على المثابرة لإقرار قانون استراتيجي مهم

2020/09/08 | 16:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الثلاثاء، أعضاء مجلس النواب إلى العمل بشكل متواصل لغرض إكمال تشريع مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن.

وقالت اللجنة في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (8 ايلول 2020)، أنه "في أول انطلاقة لعمل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي بعد انتخاب رئاستها، ندعو أعضاء مجلس النواب إلى العمل بشكل متواصل لغرض اكمال تشريع مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 ".

وأضافت أن "هذا القانون يمثل مقدمة اساسية ورئيسية في أي خطة استراتيجية لا سيما أن المنهاج الوزاري قد تضمن عدة أمور ترتكز في مجملها على التعداد العام للسكان".

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