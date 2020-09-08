السيد الحكيم لسفير واشنطن: العراق يسعى لعلاقات تنطلق من مصلحته الوطنية وحفظ سيادته

2020/09/08 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم مع سفير الولايات المتحدة في العراق ماثيو تولر العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها.

السيد الحكيم أكد أن العراق يسعى لإدامة علاقات متوازنة بين محيطه الاقليمي ودول العالم منطلقا من المصلحة الوطنية وحفظ السيادة العراقية، داعيا الى علاقات اقتصادية بين بغداد وواشنطن واستثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في هذا المجال، عبر التعاون العلمي وتبادل الخبرات في مجالات البعثات والجامعات.

رئيس تيار الحكمة بين أن العراق بحكم الموقع والتنوع والعمق التاريخي مؤهل للعب ادوار التهدئة في المنطقة وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين.

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