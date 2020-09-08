مذبحة في منطقة الأمين.. اعتقال متهم بقتل عائلة كاملة رميا بالرصاص

2020/09/08 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هزت جريمة قتل مروعة منطقة الأمين في بغداد بعد أن أقدم مسلحا على قتل عائلة كاملة رميا بالرصاص.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها بخصوص الجريمة إن قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ووكالة الاستخبارات ألقت القبض على متهم أقدم على قتل عائلة مكونة من خمسة أفراد أب وأم وثلاثة أطفال بمنطقة الأمين في بغداد، بعد ساعات من ارتكابه جريمة القتل.

فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الجريمة من أقارب العائلة المغدورة.

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