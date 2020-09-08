الكوادر الطبية تعلن إضرابا عن العمل احتجاجا على تسويف المطالب

2020/09/08 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الكوادر الطبية في عموم المستشفيات إضرابا عن العمل اعتبارا من اليوم ولمدة اثنين وسبعين ساعة باستثناء ردهات الطوارئ احتجاجا على تسويف الاستجابة لمطالبهم.

وذكر بيانٌ باسم أطباء العراق حمل عنوانَ تعليق العمل في المستشفيات وأرسلت نسخ منه إلى رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب، ذكر أنهم خرجوا عشرات المرات بوقفات احتجاجية سلمية وناشدوا بكل الطرق القانونية والإدارية إنقاذهم من واقع صحي منهار يقتل الطبيب والمرضى على حد سواء، فضلا عن الظروف المهينة التي يعيشها الطبيب والمريض معا.

وأكد البيان أن الكوادر الطبية خسرت العشرات من منتسبيها فيما اصيب الالاف وما زالوا يصابون داخل مستشفيات متهالكة وأدوية مفقودة وأمان معدوم، مضيفا أن تنصل وزارة الصحة عن متابعة حقوق الأطباء يمثل قصورا بالرؤية للعمل الصحي او تقصيرا متعمدا اتجاه مسؤولياتها الوطنية.

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