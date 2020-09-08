2020/09/08 | 16:55 - المصدر: عين العراق

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المالية النيابية تكشف: الدولة العراقية مدينة بنحو 110 مليار دولار

كشف مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الثلاثاء، ان الحكومة غير قادرة على فتح باب التعيين مجددا، سينا أن اغلب الموظفين غير منتجين، مبينا ان الدولة مدينة بنحو 110 مليار دولار ولا يمكن زيادة هذا الرقم سواء بالاقتراض او غيره.

وقال الصفار ان "موافقتنا على الاقتراض اقترنت بورقة اصلاحية من الحكومة والنظام الاقتصادي في العراق غير معروف الملامح".

وضاف ان "هناك ترهل وظيفي والمتعينين في العراق غير منتجين ويكلفون الدولة اموالا والدولة لا يمكنها فتح ابواب التعيين مجددا مطلقا"، موضحا أن "25 مليار دولار هو الدين الخارجي على العراق ونحو 85 ترليون دينار هو الدين الداخلي ومن غير المعقول زيادة هذه الديون بالتعيينات والاقتراض".

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