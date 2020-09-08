الحشد يفرض طوقاً في محيط خانقين (صور)

2020/09/08 | 16:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن فرض طوق امني غرب قضاء خانقين وتطهير مسافة 21 كم ضمن قاطع عمليات ديالى.



وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 ايلول 2020)، ان "قوات اللواء الرابع في الحشـد الشعبي، فرضت طوقا امنيا في محافظة ديالى".

واضاف البيان ان "القوات قامت بتفتيش مناطق غرب قضاء خانقين وتطهير مسافة 21 كم ضمن قاطع عمليات ديالى"، لافتاً الى ان " العملية شملت تطهير منطقة جسر الحلواني الى نهاية قرية كريم داود في المحافظة".

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