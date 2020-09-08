الحشد الشعبي يفرض طوقا امنيا غرب قضاء خانقين

2020/09/08 | 17:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، فرض طوق أمني غرب قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/ إن “قوات اللواء الرابع في الحشـد الشعبي، فرضت طوقا امنيا غرب في محافظة ديالى”.

وأضاف، أن “القوات قامت بتفتيش مناطق غرب قضاء خانقين وتطهير مسافة 21 كم ضمن قاطع عمليات ديالى”.

وأشار الى أن “عملية التطهير شملت منطقة جسر الحلواني الى نهاية قرية كريم داوود في المحافظة”.



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