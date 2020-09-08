نائب سابق: زيارة نيجرفان الى تركيا “معيبة” بحق العراق .. وهذا هدف أردوغان منها

2020/09/08 | 17:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

كشف النائب السابق امين بكر، الثلاثاء، عن أهداف تركية وراء زيارة رئيس حكومة كردستان الى أنقرة ولقاءه الرئيس التركي، معتبرا أن الزيارة “معيبة” بحق الاقليم والمركز.

وقال بكر لـ /المعلومـة/ إن “زيارة رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني الى تركيا تهدف الى اطلاع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على تفاصيل المحادثات التي دارت بين الكاظمي والرئيس الفرنسي في بغداد”، معتبرا أن “ذلك يعتبر عيبا بحق العراق وكردستان”.

وأضاف، أن “الرئيس التركي يريد أن يستمر في وصايته على الحزب الديمقراطي الكردستاني واعطاء الشرعية لهم للتدخل في عمق الاراضي العراقية”، مشيرا الى ان “زيارة بارزاني الى تركيا من الناحية الدبلوماسية منقصوصة إذ كان الاولى به ان يرافقه وفد مشترك من الحكومة الاتحادية”.



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