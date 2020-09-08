إيران تشيد مبنى لإنتاج أجهزة الطرد المركزي

2020/09/08 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، اليوم الثلاثاء، بدء تشييد مبنى لإنتاج أجهزة الطرد المركزي حول مجمع نطنز المخصص لتخصيب اليورانيوم.

وقال صالحي في تصريح بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، إنه "بدأنا بتشييد مبنى لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة "في قلب الجبال" حول نطنز"، موضحاً: "لقد بدأنا العمل الأولي لتجهيز المعدات وإنشاء سلسلة من المباني لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدمة".

المصدر: سبوتنيك

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