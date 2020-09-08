الخطوط الجوية العراقية تعلن جدول رحلات الغد

2020/09/08 | 17:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة النقل، الثلاثاء، عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم الغد.





وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" انطلاق 18 رحلة غداً الاربعاء كما مبين في الجدول التالي:-

وفاء الفتلاوي

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