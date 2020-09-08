2020/09/08 | 17:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الثلاثاء، وفاتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 548.وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند اليوم، تسجيل 857 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 91244.محمد شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاتان و857 إصابة جديدة بكورونا في الكويت) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاتان و857 إصابة جديدة بكورونا في الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).