تحديد 14 من أيلول موعداً لبدء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية خارج العراق

2020/09/08 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

التربية تحدد الـ14 من أيلول موعداً لبدء امتحانات (الدور الثاني) للصفوف غير المنتهية لمدارس خارج العراق

أعلنت وزارة التربية ، الثلاثاء ، تحديد الـ14 من شهر أيلول الجاري موعداً لبدء امتحانات (الدور الثاني) للصفوف غير المنتهية للمراحل (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) ، في مدارس خارج العراق للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان لهُ ، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد / الرصافة الأولى ، بأن امتحانات التلاميذ والطلبة للمراحل الدراسية (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) ، في مدارس خارج العراق ستكون يوم الأثنين المصادف 14 أيلول الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يوماً .

وأشار البيان إلى ، انهُ سيتم تحديد الجدول الامتحاني من قبل إدارات المدارس ، مع التأكيد بأتباع كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على ارواح وسلامة ابنائنا الطلبة من وباء "كورونا" .

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