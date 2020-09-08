ديالى تضع خارطة طريق لإنهاء ازمة

2020/09/08 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي سابق في ديالى، الثلاثاء (8 أيلول 2020)، عن وضع خارطة طريق لانهاء ازمة "بزايز كنعان" شرق المحافظة.وقال عضو مجلس ناحية كنعان المنحل (30كم شرق بعقوبة) جمال الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قبائل بزايز كنعان عقدت اجتماعا موسعا وقررت وضع خارطة طريق شاملة لانهاء ازمة البزايز التي افتعلها ساسة لاهداف معروفة للراي العام".واضاف، ان "خارطة الطريق تتضمن فقرات مهمة ابرزها منع عودة من تلخطت ايديهم بدماء الابرياء وانتمى الى التنظيمات الارهابية الى منازلهم في بزايز كنعان، بالاضافة الى تشكيل لجنة عشائرية محايدة من اجل انصاف ذوي الضحايا خاصة في ظل وجود اكثر من الف منزل دمر من قبل الارهاب ناهيك عن سقوط مئات الشهداء والجرحى".واشارالشمري الى ان "قبائل وعشائر بزايز كنعان ليست ضد عودة النازحين بل ضد عودة اصحاب الفكر المتطرف الذين كانوا وراء ماساة الاف العوائل بعدما حولت المنطقة الى مستنقع دماء بعد 2006"، لافتا الى ان "القبائل طالبت بعدم تدخل السياسيين في قضية بزايز كنعان لتفادي المناحرات التي لاتجدي نفعا وتسبب الكثير من الاشكالات".وكانت قبائل وعشائر بزايز كنعان اعلنت رفضها القاطع لعودة من تلخطت ايديهم بدماء الابرياء الى منازلهم في البزايز مؤخرا.

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