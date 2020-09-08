نائب يدعو جهاز الأمن الوطني الى محاربة الفساد ومكافحة الجريمة والسيطرة على السلاح المنفلت

2020/09/08 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ دعا عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية النائب "سعد مايع الحلفي" اليوم الثلاثاء إلى أن يكون لجهاز الأمن الوطني بقيادته الجديدة دور مضاعف في محاربة الفساد المستشري ومكافحة الجريمة والسيطرة على السلاح المنفلت.جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها الحلفي إلى مقر جهاز الأمن الوطني ولقائه برئيس الجهاز "عبدالغني الأسدي" برفقة رئيس لجنة الأمن والدفاع "محمدرضا آل حيدر" وعضو اللجنة "بدر الزيادي".وقال الحلفي : إن هذا اللقاء يأتي من أجل إدامة زخم جهودنا الرامية إلى تكامل وتعاضد عمل المؤسستين التشريعية والتنفيذية والعمل على إزالة العوائق التي تقف أمام الارتقاء بمستوى الأداء ، مبيناً أنه جرى مناقشة الوضع الأمني في عموم المحافظات واستعراض الخطط والتدابير المتخذة لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار.وأشاد" بالدور المهني لرئيس جهاز الأمن الوطني وخبراته الميدانية في معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية ، داعياً في الوقت ذاته إلى استثمار تلك الخبرات في مضاعفة دور الجهاز في بمحاربة الفساد المستشري ومكافحة الجريمة الاقتصادية والسيطرة على السلاح المنفلت غير الخاضع لسلطة القانون.واكد على أهمية الحفاظ على نسيج المجتمع العراقي وتقوية العلاقة ما بين رجل الأمن والمواطن والقضاء على عمليات القتل الممنهج وغير المبرر ، مستدركاً : أن هذا يحتم على الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لفرض القانون وحماية أرواح المواطنين والكشف عن مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة./انتهى

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