انتحاريان يفجران نفسهما بعد محاصرتهما في كركوك

2020/09/08 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/شرعت الشرطة الاتحادية بعملية امنية وتشتبك مع إرهابيين انتحاريين وتعثر على أوكار في كركوك.وذكرت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في بيان : ان قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية شاركت بإشراف قائد الفرقة اللواء "حيدر المطوري" ، بعملية أمنية لتفتيش وتطهير المناطق ضمن وادي (ابو شحمة) ناحية الرشاد جنوب غربي محافظة كركوك،.واوضحت ان العملية جاءت بالاشتراك مع قوة من اللواء الثامن عشر والفوج الآلي وكتيبة هندسة ميدان الفرقة والجهد الاستخباري، حيث أسفرت نتائج التفتيش عن الاشتباك مع إرهابيين انتحاريين إثنين، حيث تمكنت من محاصرتهما، بعدها قاما بتفجير نفسهما ، كما أسفرت العملية عن العثور على 7 أوكار للعصابات الإرهابية بداخلها عبوتين ناسفتين محلية الصنع ومواد غذائية وملابس وأدوية، وقد تم تدمير الأوكار ورفع المواد وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي، وفقاً للسياقات./ انتهى

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