البنك المركزي يحجز على أموال 14 شخصا من بينهم رئيس التطبيعية اياد بنيان

2020/09/08 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ خاطب البنك المركزي العراقي دائرة التحقيقات و الحجوزات المصارف الحكومية والأهلية كافة بوضع حجز على للاموال المنقولة و غير المنقولة لـ ١٤ شخصاً من بينهم رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة اياد بنيان .وعمم البنك المركزي كتاب الحجز واطلعت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ على نسخة منه الى المصارف كاف بناءً على كتاب وزارة المالية المؤرخ في ٩-٨-٢٠٢٠ المستند الى قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لعام ١٩٧٧ المعدل و المتضمن حجز الأموال المنقولة و غير المنقولة للمدينين للحكومة من بينهم اياد بنيان كما مثبت في الوثيقة المنشورة ./انتهى7

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