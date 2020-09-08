الهند تسجل أعلى معدل يومي للوفيات بكورونا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر

2020/09/08 | 17:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أظهرت بيانات من وزارة الصحة أن الهند سجلت اليوم الثلاثاء أعلى عدد وفيات في يوم واحد بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، رغم تراجع حالات الإصابة الجديدة.

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